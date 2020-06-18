​​​​​​​عوائل الشهداء وجرحى الحرب: الهجمات التركية تهدف إلى خلق التناقضات بين القوى الكردية

تجمع العشرات من الإداريين وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في مزار شهداء العصر بناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، حاملين أعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتة مكتوب عليها "سنصعّد وتيرة المقاومة ونهزم الاحتلال التركي".

وفي المزار، أُلقي بيان باسم مجلس عوائل الشهداء، جاء فيه :

" بهدف إبادة كردستان، تمارس الدولة التركية كافة وسائل النهب والإبادة والمجازر والتهجير والقتل بحق كافة مكونات الشرق الأوسط، ولأنها لم تشبع من امتصاص الدماء في باكور كردستان وعفرين وسري كانيه، فقد توجهت بهجماتها إلى شنكال لإنهاء تاريخ الكرد العظيم الذي يمتد آلاف السنين.

هذه الهجمات لا تقتصر على شنكال فقط بل تستهدف جنوب كردستان من مخمور وصولاً إلى خنيري، ففي البداية تهدف إلى احتلال جنوب كردستان، والقضاء على حركة الحرية التي تعمل على تحرير الإنسانية وإحياء الضمير المجتمعي، ولأن الوحدة الكردية تعني القرب من الحرية فهي لا تصب في مصالح أردوغان، لذلك يعمل على خلق العداء والتناقضات بين القوى الكردية.

نحن مجلس عوائل الشهداء ومؤسسات جرحى الحرب نقول إنه على العالم أن يخجل من صمته، فالأزمة لا تتجلى بالظلم وانتهاكات الاحتلال فحسب، بل الأزمة الأكبر هي صمت العالم أمام الانتهاكات الوحشية التي تمارسها الدولة التركية بحق الشعب الكردي ومكونات الشرق الأوسط.

نناشد كافة المكونات في الشرق الأوسط بأن يتحدوا صفاً واحداً، فكما اتحدت مكونات شمال وشرق سوريا أمام مرتزقة داعش علينا الاتحاد للقضاء على الاحتلال العثماني الذي يرغب باحتلال الشرق الأوسط كافة.

ونناشد أيضاً أجزاء كردستان والمغتربين الكرد في الدول الغربية أن ينتفضوا في وجه انتهاكات التركيا وليغدو شعارنا "المقاومة حياة".

(كروب/م)

ANHA