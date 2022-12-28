​​​​​​​عوائل الشهداء تستنكر صمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

استذكرت مجالس عوائل الشهداء في كوباني، الشهباء وقامشلو عبر بيانات منفصلة، شهداء الهجمات الكيماوية التركية وتعهّدوا بالسير على خطاهم.

كوباني

أشار مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عبر بيانٍ له اليوم، إلى الهجمات الكيماوية التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستنكر صمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حيال هذه الهجمات.

وقرأت البيان الإدارية في أكاديمية الشهيد أمكيهان جودي التابعة لمجلس عوائل الشهداء، روناهي أحمد في مزار الشهيدة دجلة بحضور العشرات من عوائل الشهداء.

وجاء في نصّ البيان: "نحن في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات نستذكر الرفاق الـ 11 من قوات الكريلا الذين استشهدوا في جبال كردستان في زاب ونقدّم تعازينا لأسرهم. هذه ليست المرة الأولى التي يستشهد فيها أبناؤنا، أبناء هذا الشعب بالأسلحة الكيماوية. فقد تسبّب أردوغان وحلفاؤه باستشهاد أبنائنا بالأسلحة الكيماوية لمئات المرات سابقاً".

وأشار البيان إلى أنّهم ورغم الصمت الدولي، سيتبنون الشهداء حتّى النهاية ويقامون على خطاهم، واستذكر أيضاً ضحايا مجزرة باريس، الرقة وروبوسكي.

قامشلو

تجمّع أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو في مزار الشهيد دليل ساروخان، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضو المجلس، معصوم حسن.

وحيّا البيان المقاومة التي يخوضها الكريلا أمام الهجمات الكيماوية التركية واستذكر شهداء هذه الهجمات.

وأشار البيان إلى استخدام الدولة التركية للأسلحة الكيماوية نتيجةً لعدم تمكّنها من الانتصار على مقاومة الكريلا ونضالهم وتابع بالقول: "نقول للدولة التركية إنّها لن تتمكّن من كسر إرادة الشعب الكردي يوماً. فالكريلا يتحلّون بفلسفة القائد آبو ويخوضون المقاومة من هذا المنطلق".

ودعا البيان أوروبا وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى اتّخاذ موقف حيال هذه الهجمات. كما دعا الشعوب في أوروبا إلى الضغط على حكوماتهم لعدم التزام الصمت حيال ممارسات الدولة التركية.

كما تطرّق المجلس في بيانه إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله، مؤكداً اتّباعه نهج القائد في المقاومة.

الشهباء

تجمّع المئات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين أمام مقرّ المجلس الكائن في قرية تل قراح، للإدلاء ببيان قرئ باللغة الكردية من قبل مصطفى علو فيما قرأته باللغة العربية منال شيخو.

واستذكر المجلس في بيانه شهداء الهجمات الكيماوية التركية، وأشار إلى استغلال الدولة التركية للصمت الدولي وارتكابه لهذه الممارسات الوحشية على مرأىً من العالم أجمع.

وجاء في نصّه: "نستنكر الصمت الدولي حيال الهجمات التي يتعرّض لها شعبنا. وندعو جميع المنظمات الدولية المعنيّة إلى تولّي مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال الشعب الكردي".

(ر)

ANHA