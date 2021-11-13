​​​​​​​عوائل الشهداء من سيمالكا: PDK يحاول إخفاء حقيقة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها الـ 40.

ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان، وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين خليفان في الـ 28- 29 آب/ أغسطس الماضي.

وحول رفض تسليم جثامين الشهداء، نوّه أحد المعتصمين تحت الخيمة ووالد الشهيد ديار الذي استشهد 2017 في حملة الرقة, عبد الكريم عبد الرحمن, إلى ضرورة استجابة الديمقراطي الكردستاني لمطالب المعتصمين وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

وتساءل عبد الرحمن عن سبب صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية أمام استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، وتابع "لماذا لا يتم تسليم الجثامين إلى العوائل، هل يحاول الديمقراطي الكردستاني إخفاء آثار الأسلحة الكيماوية التي استخدمها ضد مقاتلي الكريلا".

وأكد عبد الرحمن "أن قوات الكريلا ناضلت وسخرت كل شيء للدفاع عن تطلعات الشعب الكردي في الحرية والكرامة وقدمت الغالي والنفيس في سبيل ذلك، ولا يحق لأي جهة كانت الوقوف أمام هذه التطلعات, مشيراً إلى "أن ما تعرض له قوات الكريلا تصفية ضد الشعب الكردي".

وشدد عبد الكريم عبد الرحمن في نهاية حديثه، على ضرورة استمرار الاعتصام حتى تسلم جثامين الشهداء الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإن على الحزب تحمّل جميع العواقب التي قد تسفر عنها هذه الممارسات الخائنة.

(آ)

ANHA