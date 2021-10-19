​​​​​​​عوائل الشهداء لإقليم عفرين: يجب الوقوف في وجه الاحتلال التركي وتهديداته اليومية

وتجمع العشرات من عوائل الشهداء لإقليم عفرين أمام مركز المجلس الواقع في بلدة تل قراح التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، رافعين أعلام المجلس ولافتة كتب عليها "بالحرب الشعبية الثورية وببسالة الكريلا سندحر الاحتلال والخيانة".

وقرأت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء، منال شيخو، البيان باللغة العربية، أما عضو لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي، أفدار علو، فقرأه باللغة الكردية.

وأشار البيان إلى أسباب التهديدات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي: " نتيجة ضعف وجنون رأس الطاغية أردوغان وأعوانه في إدارة الأزمات الناتجة عن ممارستهم القذرة ضد الإدارة والسلم الاجتماعي، ولهذا السبب أصبحت هذه الزمرة الطاغية مصدراً للقلق وخطراً وعبئاً ثقيلاً على كاهل الشعوب وعلى السلم العالمي بما فيها على الشعب التركي أيضاً، وبتهديدهم المستمر على ضرب تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية الفريدة في هذا العصر".

وأوضح البيان أن تركيا تهدف إلى "تشتيت الإدارة الاجتماعية في المقاومة الشعبية في شمال شرق سوريا، وما تهديد حكومة أردوغان الأخيرة بشن عملية عسكرية على مناطق الشهباء وبالأخص بلدة تل رفعت ومحيطها إلا دليل على الإرهاب الطاغي وأعوانه على مدى خطورته على مستقبل شعوب المنطقة والعالم".

وزاد قائلاً: "ونتيجة لتلك الأفعال الإرهابية يظهر للعيان مدى نواياهم الخبيثة المنافية للأخلاق والقيم الاجتماعية، التي تهدف إلى سد الطريق أمام آمال وطموحات البشرية ونحو التغيير وتطوير المسار الديمقراطي ولعدم إيصال المجتمع إلى مساره الطبيعي".

وأكد البيان على السير في درب الشهداء، وقال: "نحن أعضاء مجالس وأهالي عوائل الشهداء نعاهد شهداءنا وقائدنا وأبناء شعبنا بأننا لن نتراجع عن مسيرة درب أبنائنا في المقاومة والانتقام لهم حتى تحقيق النصر الأكيد".

واختتم مناشداً "هيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم، كما نناشد كل الشرفاء من أبناء منطقتنا وخصوصاً أوساط القوى الديمقراطية التركية والأمة الإسلامية عموماً، الوقوف في وجه الطاغي أردوغان وتهديداته اليومية، وتقديم الدعم والمساندة لنضال شعوبنا في الحرية للوصول إلى بناء نظام أكثر ديمقراطية ليسود السلام والمحبة بين كل الأمم في هذا الكون".

(س ر)

ANHA