​​​​​​​عوائل الشهداء في إقليم الفرات: الهدف من المؤامرة كان كسر إرادة الكرد وإبادتهم

وفي ذكرى بدء المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان، عرض مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات سنفزيوناَ حضره العشرات من ذوي الشهداء وذلك في صالة مجلس عوائل الشهداء وسط مدينة كوباني.

وتمحور السنفزيون حول المؤامرة التي طالت أوجلان، بالإضافة إلى بعض تقييمات وأطروحات القائد.

وبعد الانتهاء من عرض السنفزيون، قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، روناهي حجو، بياناً باللغة الكردية أمام مركز المجلس، بحضور أسر الشهداء.

وقال مجلس عوائل الشهداء في بيانه إن المؤامرة استهدفت الشعب الكردي بشخص القائد عبدالله أوجلان، وكان الهدف منها كسر إرادة الكرد وإبادتهم، مؤكداً أن المؤامرة ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وشدد المجلس على مواصلة النضال سواء في جبال كردستان أو في أجزاء كردستان الأربعة حتى إفشال المؤامرة الدولية.

وأدان المجلس "خيانة" الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الدولة التركية في هجماتها على قوات الكريلا، وناشد منظمات حقوق الإنسان والشعوب الحرة رفع صوتها ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني والفاشية التركية وإيقاف الحرب.

واختتم البيان بدعوة الديمقراطيين إلى الكفاح من أجل حرية القائد عبدالله أوجلان، وتحرير عفرين وتل أبيض/ كري سبي ورأس العين/ سري كانيه، وعودة أهالي تلك المناطق إلى منازلهم وأراضيهم.

ومن ثم ردد المجتمعون شعارات "يعيش القائد عبدالله أوجلان، لا للخيانة".

(س ع/ج)

ANHA