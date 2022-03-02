​​​​​​​عوائل الشهداء في إقليم عفرين يستنكرون تواطؤ PDK مع الاحتلال التركي

تحت شعار "الموت للخيانة"، نظّم مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين اليوم مظاهرةً على طريق مخيم سردم التابع لناحية أحداث في مقاطعة الشهباء للتنديد بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي.

ورفع المتظاهرون أعلام مجلس عوائل الشهداء، أعلام حزب العمال الكردستاني، صور القائد آبو، صور الشهداء ويافطات كُتب عليها "الموت للخيانة، وتحيا أخوة الشعوب"، كما رددوا شعارات "الموت لخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتوقفت المتظاهرون قرب مركز بلدية الشعب في قرية تل سوسين، حيث وقف المتظاهرون أولاً دقيقة صمتٍ ثم هنّأ عضو مجلس عوائل الشهداء حسن بركو جميع النساء المناضلات والمقاتلات بيوم الثامن من آذار وقال: "إن خيانة عائلة البرزاني متوارثة من أجدادهم وآبائهم وتستمر حتى الآن، إنها تتجدد وتتصاعد يوماً بعد يوم. لقد استشهد على أيديهم العديد من شهدائنا الذين لم يقبلوا الخيانة والاستسلام".

وفي ختام حديثه دعا حسن بركو شعب باشور قائلاً: "يجب أن يقوم شعب باشور باقتلاع حكومة البرزاني من جذرها. ويجب أن يرفع أولئك الأشخاص الواعون داخل المجتمع صوتهم".

بعد ذلك تحدث الإداري في حركة الشبيبة الثورية، رشيد سليمان وقال: "جميع الأمهات المفجوعات والمكتويات بنار الألم ستثأرن من عائلة البرزاني ويقضون على خيانة هذه العائلة".

واختتم رشيد سليمان حديثه قائلاً: "إن خيانة عائلة البرزاني هي لخدمة مصالحها العائلية فقط وليست لبناء دولتهم ومن أجل شعبهم".

(ر)

ANHA