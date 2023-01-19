​​​​​​​عوائل الشهداء في إقليم عفرين تطالب شعوب الشرق الأوسط بمساندتها في النضال ضد العزلة

أدلى مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، اليوم الخميس، ببيان، طالب فيه؛ برفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

قرئ البيان باللغتين، الكردية من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء مصطفى علو، والعربية من قبل العضوة، منال شيخو، بحضور أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، أمام مركزهم الكائن في قرية تل قراح التابعة لمقاطعة الشهباء، رافعين أعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور الشهيدين ويسي تاش ومحمد آكار، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وجاء في مستهل البيان: "إلى الضمير والوجدان الإنساني ومنظمات حقوق الإنسان، إن تشديد العزلة المفروضة على القائد أوجلان ورفاقه، وتهديدات أردوغان وأعوانه في هذه المرحلة للأمة الكردية؛ إنما يهدد بشكل مباشر الحياة والوجود، فعندما تواجه أي أمة ممارسات كهذه، فإنها قضية تمس القيم والكرامة الإنسانية، ومن جهة أخرى هي خرق فادح للقوانين التي وضعتها الأنظمة الدولية لحماية أدنى حقوق مجتمعية معروفة عبر التاريخ".

وأضاف: "فليعلم الجميع إن للصبر حدود، والعزلة المطبقة بحق القائد المناضل عبد الله أوجلان ورفاقه، إنما تصب في مصلحة دعاة الحروب؛ لارتكاب المزيد من المجازر والإبادات بحق أبناء هذه الأمة، لذلك من الطبيعي لأبناء هذه الأمة الرد والدفاع عن أنفسهم عبر المقاومة وبأشكال مختلفة، واعتبار ذلك النداء حملة جديدة من المقاومة وتكراراً لندائهم إلى الرأي العام عبر حرق أبدانهم، وآخرهم الشهيدين، ويسي تاش، ومحمد آكار اللذين أحرقا جسديهما فداء لقضيتهما العادلة ولقاداتهما الثوريين".

وطالب البيان "شعوب الشرق الأوسط وكل شعوب العالم والمنظمات العالمية المعنية بحماية حقوق الإنسان، برفع صوتها عالياً من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان ورفاقه والعمل على إيجاد حلول عادلة للقضية الكردية ولكل القضايا العالقة في منطقتنا والعالم؛ لترسيخ الحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ الذهنية الديمقراطية العصرانية بين كل الأمم".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ومقاومة القائد في سجن إمرالي، "الموت للفاشية الإرهابية التركية وأمثالها"، "عاشت أخوة الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والديمقراطية"، "عاش القائد الأممي القائد أوجلان"، "المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".

(خ ح/ ل م)

ANHA