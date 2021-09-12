​​​​​​​عوائل الشهداء في إقليم عفرين تستنكر استمرار العزلة على القائد عبد الله أوجلان

وخرج اليوم المئات من أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء في تظاهرة في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء للتنديد بالعزلة وذلك تحت شعار "بروح المرأة الحرة سنحرر القائد آبو".

ورفع المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء وصور الشهداء. وجابت التظاهرة شوارع ناحية أحرص وتوقفت عند مزار شهداء مقاومة العصر في الناحية. وهناك وقف الحضور دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الشهباء هاجر ممو أكدت فيها على أنهن كأمهات الشهداء سيناضلن ضد العزلة وقالت: "هذه العزلة مفروضة علينا نحن أيضاً، ولهذا نحن أمهات الشهداء لن نكف عن المطالبة بحرية قائدنا مؤكدات على استمرار نضالنا ضد تلك العزلة بكافة السبل".

وأضافت هاجر: "الدرب الذي نوره لنا القائد آبو لم يكن بتلك السهولة ولذلك علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه العزلة بل علينا أن نكثف المقاومة والمطالبة بحريته".

من جهتها ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين منال شيخو كلمة تطرقت فيها إلى أن فلسفة القائد عبد الله أوجلان تدعو إلى حرية الإنسان "إن حريتنا تعبر عن الإرادة الحرة المستمدة من فكر وفلسفة الحياة الحرة التي هي فلسفة القائد آبو الذي ناضل وما يزال ضمن ظروف العزلة المشددة في إيمرالي".

وأشارت منال إلى أن حرية المرأة ستتحقق بفضل نهج القائد عبد الله أوجلان "وحصلت المرأة بفضل نهج القائد على هويتها وقيمتها ووجودها وأصبحت رمزاً للمقاومة والكفاح في الجبال وفي جميع ساحات النضال، لذا علينا نحن النساء خاصة أن نصعّد من وتيرة النضال في كل لحظة وعدم التراجع والتخلي عن أهداف قائدنا وشهدائنا".

وفي النهاية ردد المتظاهرون شعارات تندد بالعزلة وتطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان.

(كروبل)

ANHA