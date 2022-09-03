​​​​​​​عوائل الشهداء في الرقة: الدفاع الذاتي وتكاتف المكونات سيدحر المحتل التركي

تكمن قوة شعب أي منطقة في كافة أنحاء العالم في تماسك مكوناتها وشعبها ضد أي معتد يحاول أن يحتل أرضها، في الوقت الحالي ما تزال دولة الاحتلال التركي مستمرة بهجماتها الهمجية على مناطق شمال وشرق سوريا، وتهدف إلى ضرب اللحمة الوطنية التي رممها مشروع الأمة الديمقراطية بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش.

بهذا الصدد التقت وكالتنا بعدد من عوائل الشهداء في مدينة الرقة، التي أكدت على أهمية الدفاع الذاتي والتكاتف المجتمعي ضد هجمات الاحتلال التركي ومخططاته التوسعية في الأراضي السورية.

عتاب الضيف والدة الشهيد خلف البوش قالت "مناطق شمال وشرق سوريا والرقة سيطر عليها أكثر من فصيل لكن تم القضاء عليه بفضل تماسك وتضحيات الشهداء والجرحى، لكن في الوقت الحالي الخطر الأكبر هو المحتل التركي الذي يقصف مناطقنا بشكل مستمر بالمسيرات والمدفعية".

وأكدت عتاب الضيف "لن نسمح للمحتل التركي بتدنيس أرضنا قدمنا ألاف الشهداء ومستعدين أن نقدم مليون شهيد للدفاع عن أرضنا، وأضافت "أرد وغان عندما يدعي الإسلام اين هو من الإسلام فهو عندما يقول الله أكبر بالمقابل هو يقتل الشعب السوري ويجره وينوي أن يحتل أرضه".

وأوضحت عتاب الضيف "إن جميع المكونات هم أخوة ولا تفرقة بين سرياني وكردي وعربي ومن زرع هذه التفرقة هو داعش ونحن يجب علينا أن نكون صفا واحدا. كما يقال في الاتحاد قوة ولن نسمح لأي جهة أن تضرب مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية الذي حققنا بفضل دماء شهدائنا".

وناشدت والدة الشهيد خلف البوش في ختام حديثها أبناء الشعب السوري الذين اشتركوا بمشروع أردوغان أن يرجعوا إلى أرضهم وأهلهم ويدافعوا عن أرضهم وعرضهم ضد المحتل التركي".

وأكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الرقة أحمد الحمود أن أبناء شمال وشرق سوريا يقفون مع قوات سوريا الديمقراطية وأضاف "الدفاع عن أرضنا هو واجب علينا وهو واجب مشرع لنا لأننا ندافع عن أرضنا بوجه المحتل التركي".

وأوضح أحمد الحمود "قدمنا ألاف الشهداء في سبيل تحرير مناطقنا من مرتزقة داعش وسنقدم المزيد في سبيل تحرير الأراضي السورية بشكل كامل ونطرد المحتل التركي ومرتزقته منها".

واختتم الحمود حديثه بالقول "نحن كعوائل شهداء وأهالي الرقة سنكون متكاتفين مع كافة المكونات والقوات العسكرية للوقوف بوجه هذه الهجمات فعندما نكون يداً واحدة لن يستطيع المحتل التركي أخذ ذرة تراب من أراضينا لأن ما يقوم به المحتل التركي هو عار بحق الإنسانية".

الرئيسة المشترك للجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء علي الحسون أكد أن واجب الدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا هو واجب وطني وأضاف "نحن سائرون على نهج وخطى الشهداء وسنقف بوجه هذه الهجمات التركية".

وأوضح الحسون "نحن كعوائل شهداء يجب أن نكون متكاتفين ومتلاحمين مع بعضنا البعض بكافة مكوناتنا ضد أي شخص يهدد هذه المناطق وخاصة ضد المحتل التركي الذي يقصف أراضينا ويحاول تهجير أهلنا".

(أ م-م خ/خ)

ANHA