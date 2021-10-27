​​​​​​​عوائل الشهداء بهجين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم تركيا

مطالبات عوائل الشهداء في هجين جاءت ضمن بيان اليوم رداً على استهداف مسيرات جيش الاحتلال التركي للمدنيين بكوباني خلال الأسبوع الماضي واستمرارها بتهديداتها باحتلال تل رفعت.

وقرئ البيان من قبل الإداري بمجلس عوائل الشهداء في هجين راكان الصالح بحضور عدد من ذوي الشهداء.

وبدأ البيان بالإشارة للعنجهية التركية والعقلية العثمانية العفنة والمهترئة التي يتم ترجمتها في سورية من خلال الاعتداءات المتكررة والمستمرة منذ سنوات حتى وقتنا الحاضر.

وأكد البيان "تركيا ليس من مصلحتها أن تنعم مناطق شمال وشرق سورية بالأمن والاستقرار، ويقض مضجعها فكرة أخوة الشعوب والعيش المشترك لذلك تسعى بكافة الوسائل لاحتلال مناطق أخرى من شمال وشرق سورية وإفشال مشروع الإدارة الذاتية".

وأوضح البيان "تركيا تنهال بالقذائف على المدنيين، وتمارس فيها كل أساليب الحرب الخاصة وزرع العملاء والخونة في كل منطقة لم تتمكن من احتلالها".

ورداً على ذلك طالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف صريح وواضح من الجرائم التركية المستمرة ووضع حد لها لتتمكن الشعوب من العيش بسلام.

(ف ع/مـ)

ANHA