​​​​​​​أُسر الشهداء في حلب تؤكد على مواصلة السير في درب شهداء الحرية

الاجتماع عقد في صالة الألوان في منطقة الشقيف بمدينة حلب، وعُلقت في الصالة، صور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء، ولافتات كتب عليها "المرأة الواعية تجمّل الحياة"، "بطليعة ليلى سوف نصعّد من وتيرة المقاومة ونعيش أحرارًا مع القائد".

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها قرأت الإدارية في حركة المرأة الشابة جيندا دلسوز توجيهات القائد عبد الله أوجلان التي وجهها لأسر الشهداء حول قدسية الشهادة والقضية التي يناضلون من أجلها.

وأكدت المشاركات في الاجتماع "أن السلام والأمن وتعلم أبنائنا لغتهم الأم هو من تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الأجيال القادمة".

وقالوا "إن مقاومة المعتقلين في السجون التركية أمثال الشهداء كمال، وخيري، ومظلوم دوغان، وسارة كانت بمثابة القيادة لكفاحنا ورسموا طريق الحرية أمامنا، وساروا على نهجه الآلاف من أبناء كردستان".

مشددين على ضرورة استكمال المقاومة والسير على نهج الشهداء حتى الوصول إلى مطالبهم.

وبعدها قرئ التقرير السنوي لمجلس عوائل الشهداء من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس روشين موسى.

واختتم الاجتماع بنقاش الحضور حول أهمية افتتاح المشاريع الاقتصادية لدعم وتطوير المستوى الاقتصادي لأسر الشهداء ودعمها بشتى الوسائل.

كما شددت المشاركات على ضرورة رفع وتيرة النضال، إلى جانب تلقي التدريبات الفكرية لزيادة وعيهن ومواصلة السير على نهج الشهداء.

ومن جانبها قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في عفرين خديجة إيبو "نستمر بعقد سلسلة الاجتماعات لعوائل الشهداء لنؤكد أن مقاومة الأهالي وشهدائنا وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان هي السبيل إلى تحرير كافة المناطق المحتلة، وتحقيق حرية القائد.

(سـ)

ANHA