​​​​​​​أُسر المعتقلين: معتقلينا هم أساس حركتنا و ثورتنا

وأطلق المعتقلون السياسيون في سجون باكور كردستان وتركيا في 27 تشرين الثاني حملة الإضراب عن الطعام من أجل المطالبة بإنهاء العزلة على القائد عبدالله أوجلان، بالإضافة إلى ممارسات الدولة التركية وانتهاكاتها اتجاه المعتقلين.

زنار محمد من قرية باديان التابعة لناحية كركي لكي شقيق المعتقل السياسي صادق محمد، الذي اُعتقل عام1993 في سجون التركية، والمحكوم عليه لمدة بـ36 عاما، بين أنّ "شقيقه اُعتقل لأنّه عمل من أجل حل قضية الشعب الكردستاني".

وأشار زنار محمد إلى أنّ شقيقه المُعتقل و أصدقاءه أضربوا عن الطعام من أجل إنهاء العزلة على القائد عبدالله أوجلان، وأيضاً للحدّ من ممارسات تركيا التعسُّفية المشدّدة بحقهم.

ودعا محمد الشعوب الكردستانية للوقوف و دعم ومساندة المعتقلين ،لرفع العُزلة على القائد عبدالله أوجلان بتنظيم نشاطات وفعاليات.

وقال أيضاً" إنّ كافة المُعتقلين السياسيين عملوا لأجل نيل الشعب الكردي حقوقه ، لذلك علينا مواصلة طريقهم والعمل من أجل حريتهم".

واختتم زنار محمد كلمته بالقول" إنّ معتقلينا هم أساس حركتنا وثورتنا، والتي بفضل كفاحهم، ونضالهم وصلنا لهذه المرحلة، لذلك علينا النضال من أجل تحقيق مآربهم".

(م ح)

ANHA