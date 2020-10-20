​​​​​​​اتصال بين عون وبومبيو وعقوبات أمريكية متوقعة على لبنانيين

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية حول اتصال بومبيو بـ "عون"، استذكر بومبيو الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات 17 تشرين الأول، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة لبنانية تكون ملتزمة وقادرة على تطبيق الإصلاحات التي يمكن أن تؤدي إلى فرص اقتصادية وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري.

وأبلغ بومبيو عون بـ "إرسال بلاده مساعدات لإعادة إعمار الأحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 آب الماضي".

وكان عون شكر بومبيو على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهل للتفاوض، مؤكدًا أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر.

وفي تطورٍ لافت، كشفت مصادر في واشنطن أنّ الخزانة الأميركية تنوي ملاحقة اللبنانيّين الذين يحملون الجنسية الأميركية ويقيمون على الأراضي اللبنانية وفرض عقوباتٍ عليهم، إذا ثبت تورطهم في التهرب الضريبي وعدم التصريح عن أعمالهم، تطبيقًا لقانون FATCA الأميركي.

(ز غ)