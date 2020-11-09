​​​​​​​اتصال بوتين والأسد يركّز على مؤتمر اللاجئين المزمع عقده خلال الأيام المقبلة

وقال بوتين: "بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا تم القضاء عليها عمليًّا، لذلك العودة الجماعية للاجئين إلى البلاد باتت ممكنة".

وأضاف "روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين والوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود مشاركة، اللاجئون الشباب يمكن أن يشكلوا تهديدًا للدول المضيفة من خلال الوقوع تحت تأثير المتطرفين".

وأشار بوتين إلى "أن هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا معظمهم مواطنون قادرون على العمل في إعادة إعمار سوريا".

وبدوره قال الأسد: "كل منزل في سورية يهتم بقضية اللاجئين وهذا الموضوع أولوية بالنسبة لنا كحكومة خلال المرحلة القادمة خاصة بعدما تم تحرير جزء كبير من الأراضي وانحسرت رقعة المعارك بالرغم من استمرار الإرهاب".

وتحضر روسيا لعقد مؤتمر لإعادة اللاجئين السوريين في دمشق خلال 11 و12 من الشهر الحالي.

وتصدم المساعي الروسية الهادفة إلى إنجاح المؤتمر بالرفض الأمريكي لذلك، حيث دعت واشنطن من جهتها إلى مقاطعة دولية للمؤتمر الروسي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي جرى عبر الإنترنت، في 27 من تشرين الأول الماضي.

وقال نائب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، إنه “من غير المناسب تمامًا أن تشرف موسكو، التي تدعم الرئيس السوري، بشار الأسد، على عودة اللاجئين”.

وحذر ميلز من أن سوريا ليست مستعدة لعودة اللاجئين “على نطاق واسع”، وأن التدفق قد يتسبب في عدم الاستقرار.

(ي ح)