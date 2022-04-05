​​​​​​​أطراف النزاع في اليمن يتبادلون اتهامات بشأن خرق الهدنة

وبدت جبهات القتال الرئيسية هادئة منذ بدء سريان الهدنة التي تم التوصّل إليها برعاية الأمم المتحدة، لكنّ وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحدّث الثلاثاء عن "خروقات".

وكتب في تغريدة باللغة الإنكليزية على تويتر "لقيت الهدنة ترحيباً كبيراً لكنّها مهددة بخروقات الحوثيين، ومن بينها الانتشار العسكري وحشد القوات والمركبات وهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة"، من دون تفاصيل إضافية حول أماكن هذه الهجمات.

لكن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثي" أفادت بأنّه "تم رصد خروقات للهدنة يومي الأحد والإثنين، من التحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني بشن هجمات في شمال وغرب البلاد".

وتتضمّن بنود اتفاق الهدنة التي تم التوصّل إليها برعاية الأمم المتحدة، تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى الحديدة (غرب) الواقعة تحت سيطرة "الحوثيين"، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016.

ويجري سياسيون يمنيون منذ نحو أسبوع مشاورات في العاصمة السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي حول مستقبل السلام في اليمن، وسط غياب جماعة أنصار الله "الحوثي".

(د ع)