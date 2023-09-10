​​​​​​​أثيوبيا تعلن إنجاز عملية تعبئة سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي يشكّل مصدر توتر مع مصر والسودان.

وكتب أحمد عبر منصة "إكس": "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث".

وأضاف "واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مراراً إلى التراجع. واجهنا تحدياً داخلياً وضغوطات خارجية"، لكنه أكد أن بلاده "ستنجز ما تعهدت به".

منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وأثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.

وبدأت في 27 آب، جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في حينه، إنها تهدف إلى التوصل لاتفاق "يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشدداً على "أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن".

وكان أبيي أحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا الشهر الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وعلى الرغم من أن مصر والسودان حضّتا مراراً، أثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصّل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 حزيران استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول - قمز على بعد نحو 30 كم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كم وارتفاعه 145 متراً.

دشنت أثيوبيا رسمياً في شباط 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في أفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار، وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج أثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.

(م ش)