​​​​​​​أثيوبيا تعلن حالة الطوارئ

أعلنت أثيوبيا، الجمعة، حالة طوارئ إثر مواجهات مسلحة في إقليم أمهرة بين الجيش ومسلحين محليين.

وسرعان ما تحول القتال الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا هذا الأسبوع بين مسلحي "فانو" وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى أزمة أمنية كبيرة.

ولم يذكر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.

وشهد إقليم أمهرة ثاني أكبر أقاليم أثيوبيا اشتباكات في وقت سابق بعد رفض وحدات قوات الأمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج بالجيش الرسمي.

(م ش)