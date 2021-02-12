أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في ختام المنتدى الذي عقد في أثينا مع نظرائه من دول عربية وحوض المتوسط أن "طموح اليونان هو أن تصبح جسرًا بين شرق البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

والاجتماع الذي حمل عنوان "منتدى الصداقة" يهدف إلى "بناء الصداقة والسلام والازدهار في المنطقة"، وفق ما أكده ديندياس الذي يسعى إلى تعزيز الروابط، خصوصًا في مجالي الطاقة والأمن.

وبحسب محللين، يهدف اللقاء اليوناني-العربي إلى تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة طموحات تركيا المجاورة في مجال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ومن بين المشاركين في المنتدى (وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والقبرصي نيكولاوس خريستودوليدس، والمصري سامح حسن شكري، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي).

بدوره، رحّب الوزير المصري بـ "التعاون الجيد مع اليونان والدول العربية ودول الخليج في مجال الأمن"، مشددًا على ضرورة تعزيز "الاستقرار في المنطقة لاستغلال مواردنا وضمان مستقبل أفضل لشعوبنا".

ووفقًا لمصدر حكومي، شارك وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان أيضًا في الاجتماع عبر الفيديو.

وتقيم اليونان تقليديًّا علاقات جيدة مع الدول العربية، وتعمل على تطوير تعاونها مع إسرائيل.

(م ش)