​​​​​​​أذربيجان تكشف عن تبادل جثث مع أرمينيا

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إنها سلمت جثث عدد من العسكريين الأرمن الذين قُتلوا خلال المعارك في محيط مدينة شوشا الاستراتيجية إلى الجانب الأرميني، مقابل تسلمها جثث ستة عسكريين أذربيجانيين سقطوا في المنطقة نفسها.

وبحسب الوزارة، فإن العملية نُفذت بناء على البند الثامن في الإعلان المشترك لوقف الأعمال القتالية في قره باغ، بين أرمينيا وأذربيجان، برعاية روسيا.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية نُفذت بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية المنشورة في قره باغ، وأبدت امتنانها لوزارة الدفاع الروسية، ولوزيرها، الجنرال سيرغي شويغو شخصياً، لتنظيم هذه العملية الإنسانية.

يشار إلى أن الاشتباكات احتدمت بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي وسط المساعي الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عن توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر.

(س ر)