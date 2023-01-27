​​​​​​​أذربيجان تخلي سفارتها في طهران وتعتبر إيران مسؤولة عن الهجوم عليها

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأذرية، أيخان حاجي زاده، لوسائل إعلام محلية "تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران"، مشيراً إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".

وقال لاحقاً لوسائل إعلام تابعة لأردوغان، إن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".

وفي بيان صدر في وقت سابق، الجمعة، قالت وزارة الخارجية في أذربيجان، إن: "رجلاً مسلحاً ببندقية كلاشينكوف قتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية"، ولفتت إلى أن حارسَين أُصيبا، وأنها فتحت تحقيقاً.

وتصاعدت التوترات بين باكو وطهران، إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية، تعد حليفاً مقرّباً لتركيا؛ الخصم التاريخي لإيران.

وتقع أذربيجان على الحدود مع إيران، وكان هناك توتر بين البلدين، عندما اندلع قتال بين أذربيجان وأرمينيا على قره باغ.

وأطلقت إيران في تشرين الأول من العام الماضي، مناورة عسكرية بالقرب من الحدود الأذرية؛ لاستعراض قوتها العسكرية.

وتشهد العلاقات الأذرية الإيرانية، توترات متصاعدة، وذلك بعد أن قررت أذربيجان 18 تشرين الثاني 2022، رسمياً؛ فتح سفارة لها في إسرائيل (عدوة إيران) ومقرها تل أبيب، وسط ترحيب إسرائيلي بالقرار.

كما أن إيران، تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزوّداً مهماً للأسلحة إلى باكو، مشيرة إلى أن تل أبيب قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية؛ للتحرّك ضد إيران.

(م ش)