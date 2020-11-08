​​​​​​​أذربيجان تعلن السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية في قره باغ

وقال علييف في مقابلة تلفزيونية إن العلم الأذربيجاني يرفرف فوق مدينة شوشا، وأضاف: "شوشا تابعة لنا! وقره باغ تابعة لنا! أهنئ الشعب الأذربيجاني بأسره على هذا الإنجاز".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي سبق أن وصفها رئيس قره باغ غير المعترف بها دوليًّا والمدعومة من يريفان، أرايك هاروتيونيان، بـ "قلب الأرمن النابض".

إلى ذلك، لم يعلّق الجانب الأرميني على هذا الإعلان بعد.

ووفقًا لشبكة "RT " الروسية، فإن مدينة شوشا التي تبعد 10 كم فقط عن عاصمة الجمهورية المعلنة من جانب واحد، مدينة ستيبانكيرت (خانكندي)، على وشك السقوط بيد الجيش الأذري، في حين تدور اشتباكات في شوارعها.

ويشار إلى أن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان اندلعت في 27 أيلول/سبتمبر المنصرم، على الرغم من الإعلان عن 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار، إلا أن الحرب ما تزال مستمرة بسبب التأجيج التركي لها ونقلها للمرتزقة السوريين إلى قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

(ي م)