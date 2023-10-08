​​​​​​​أذربيجان غاضبة من فرنسا

حذّر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف من مغبة قرار فرنسا إرسال مساعدات عسكرية إلى أرمينيا، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع صراع جديد في جنوب القوقاز، بعد هجوم عسكري أذربيجاني على قره باغ الشهر الماضي.

وانسحب علييف الأسبوع الماضي من اجتماع، توسط فيه الاتحاد الأوروبي، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وقالت فيه بروكسل إنها تقف إلى جانب أرمينيا.

وانتقد علييف نهج الاتحاد الأوروبي، لا سيما موقف فرنسا، عندما اتصل به رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، هاتفياً بحسب بيان أذربيجاني صدر في وقت متأخر أمس السبت.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد قالت في 3 تشرين الأول الجاري، خلال زيارة إلى يريفان إن باريس وافقت على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا لتزويدها بمعدات عسكرية للمساعدة في ضمان دفاعاتها.

(م ش)