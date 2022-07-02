​​​​​​​اتحادا المثقفين والفنانين في إقليم الجزيرة يشجبان هجمات الإبادة التركية بموافقة الناتو

أدلى اتحاد المثقفين واتحاد الفنانين في إقليم الجزيرة وجمعية التصوير الفوتوغرافي السوري اليوم السبت، ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بمشاركة وموافقة الناتو، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.

قرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في مدينة قامشلو ياسمين مصطفى مشايخ، واللغة الكردية من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة كرديار دريعي

أشار البيان في مستهله إلى هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف الوطنين، وقال: "في ظل تصاعد تهديدات الدولة التركية على الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا (روج آفا) والاستهداف اليومي عبر المسيّرات لرموز شعبنا وقادته المدنيين والقصف اليومي للبلدات والقرى الآهلة بالسكان وترويعهم وتدمير ممتلكاتهم، ولكي لا يتكرر إجرام الجيش التركي وفصائله المرتزقة ضد أبناء شعوب شمال وشرق سوريا كما حدث في عفرين وسري كاني وكري سبي، من قتل وتهجير وتغيير ديمغرافي وارتكاب جرائم ترتقى لمستوى جرائم الحرب والإبادة ضد السكان الأصليين، فقد أصدرت الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا بياناً طالبت فيه الدول والأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، وكذلك الاتحاد الروسي باتخاذ إجراءات صارمة بحق تركيا وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا؛ لمنع حدوث أي اجتياح جديد يتسبب في تضرر حياة الملايين من المدنيين، كما دعوا بنات وأبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى القيام بنشاطات وفعاليات وحملات ضغط من أجل وقف هذا العدوان ومحاسبة تركيا على جرائمها ضد الإنسانية".

وأكد البيان دعمهم لمبادرة الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا، وأضاف "نحن اتحادي المثقفين والفنانين في إقليم الجزيرة انطلاقاً من حرصنا الدائم على وحدة موقف القوى السياسية والدفاع بكل الامكانيات المتاحة عن المكتسبات والمنجزات في شمال شرق سوريا والتي تحققت بدماء وتضحيات شعوبها، ولإدراكنا لحجم ومخاطر التهديدات التركية وإصرارها على الإبادة وتدمير ثقافة ووجود الشعوب الأصلية في شمال شرق سوريا وتحويل المنطقة إلى قواعد للإرهابيين ومسكناً لعوائلهم لتكون منطلقاً ضد الشعوب الحرة، فإننا ندعم وبقوة مبادرة هذه القوى السياسية".

كما دعا البيان في ختامه إلى محاسبة الاحتلال التركي على جرائمه وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، بالقول: "ندعو كافة الدول الفاعلة والأمم المتحدة إلى فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا والعمل على محاسبة النظام الفاشي المجرم في أنقرة، لا إرضاءه ومهادنته كما فعلت الدول الأعضاء في حلف الناتو في قمتهم التي عقدت مؤخراً في اسبانيا ضاربين بعرض الحائط مبادئهم التي يتشدقون بها من مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها نزولاً عند رغبة دكتاتور دموي كأردوغان".

(كروب/آ)

ANHA