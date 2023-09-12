​​​​​​​اتحاد شابات شرق كردستان: المرحلة الحالية مرحلة نضال للمرأة ونهج القائد هو الأكثر فعالية

أصدر اتحاد شابات شرق كردستان بياناً بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاقة انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، حيث جاء في نص البيان ما يلي:

"بدأت الانتفاضة بقيادة النساء وتحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في شرق كردستان وإيران، ثم انتشرت في كافة أنحاء العالم، وكانت هذه الانتفاضة غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم كله، وقد سلطت الضوء أيضاً على حقيقة أن المرأة والمجتمع يمكنهما تحقيق النجاح من خلال بناء قوة تنظيمهما من خلال النضال المشترك.

وجد العالم أهمية أطروحات قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وخاصة تلك المتعلقة بمسألة حرية المرأة. وبالنسبة للحرية الجسدية للقائد أوجلان، فهي تعني حرية المرأة، إضافة إلى ذلك، تعتبر النساء النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان ونشر أفكاره، واجبهنّ الأساسي.

إن المرحلة الحالية هي مرحلة النضال من أجل حرية المرأة، والدور الرئيسي والمسؤولية الهامة تقع على عاتق الشابات، في هذه المرحلة، يكون نهج القائد أوجلان وأيديولوجية تحرير المرأة هي الأكثر فعالية وتأثيراً؛ وكشابات ومن أجل هذا الواجب والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا، فإن استراتيجية نضال الشعب الثوري والقيام بواجبنا والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد آبو هي سبب نجاح نضالنا.

وعلى هذا الأساس، علينا إيصال فكر وفلسفة القائد آبو بشكل صحيح ونسعى لتحقيق حرية جميع نساء العالم وحرية نساء الوطن مع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وعلى جميع النساء أن يتوجهن إلى الخطوط الأمامية للانتفاضة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، ولنعزز دائماً وحدة المرأة ووحدة الصداقة النسائية. وعلى هذا الأساس، ندعوكم للمشاركة في فعاليات ذكرى الانتفاضة بأقوى إمكانياتكم، وليظهر من خلال نشاطاتكم، التقدم الذي أحرزتموه في القرن الواحد والعشرين".

(د ع)