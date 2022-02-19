​​​​​​​اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان يحضّر لمسابقة شعرية

يستعد اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان (HRRK) مع مؤسسة جاني خلف الخيرية البريطانية لإطلاق دورة 2022 لمسابقة الشعر الكردي للشعراء الشباب.

في عام 2021 أقام اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان أول مسابقة شعرية للشباب، وعن المسابقة الشعرية والشعراء الشباب، تحدث لوكالتنا عضو (HRRK)، الكاتب والشاعر جوان عبدال.

وقال: "يشارك في المسابقة 25 شاعراً، في الحقيقة كانت هناك إنجازات كبيرة. لقد فتحت هذه المسابقة المجال أمام جميع الفئات العمرية للمشاركة".

وعن تأثير ثورة روج آفا على الشباب الكرد، قال عبدال: "لقد أعطت الثورة فرصاً كبيرة للشباب الكرد، والدليل على ذلك التقدم الملحوظ في الشعر الكردي خلال الأعوام الماضية. حيث تطور بشكل كبير".

وبيّن عبدال أن الشباب يكتبون شعراً حديثاً، نظراً لمشاعرهم الرقيقة، وأضاف: "مهارات الشباب الكرد واسعة في الحياة، ويكتبون الشعر بسلاسة. فهم يضيفون آفاقاً جديدة إلى الشعر. إن عمق مشاعر شبابنا تعطي مهارات واسعة، وهكذا تخرج أشعار عذبة من أفكارهم. في الحقيقة الإنسان يتعلم منهم الكثير".

وأضاف عبدال قائلاً: "يشاهد المرء الكثير من الصور في أشعارهم، لكن هناك انقطاع ملحوظ، وعليهم اجتياز بعض الامتحانات. فهم بحاجة إلى التدريب أكثر ليصلوا إلى مراتب أعلى؛ لذلك يجب التركيز على الشباب وتطويرهم".

وشروط المسابقة بحسب لجنة التحضير هي:

- المسابقة باللغة الكردية حصراً.

- أن يكون المتسابق مقيماً في روج آفا أو سوريا.

- ألا يتجاوز عمره الـ 30 عاماً، ولا يقل عن الـ 18 عاماً.

- يشترط ألا تكون القصيدة قد تم الاشتراك بها في أي مسابقة، وألا يكون قد تم نشرها سابقاً.

- ألا يقل عدد أبيات القصيدة عن 10 أبيات. ولا يزيد عن 50 بيتاً.

سيتم استقبال المشاركات من قبل (HRRK) حتى 1 آذار، وستعلن (HRRK) أسماء الفائزين في 29 آذار، في مركزها بمقاطعة قامشلو من خلال بيان لها.

قيمة الجوائز: 500 دولار للمركز الأول، ٣٠٠ دولار للمركز الثاني، 200 دولار للمركز الثالث.

(ر خ)

ANHA