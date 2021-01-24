​​​​​​​اتحاد محاميي عفرين : يجب إطلاق سراح القائد أوجلان استنادًا للمادة 90 من الدستور التركي

وتجمّع عدد من المحامين والحقوقيين من أعضاء اتحاد محاميي عفرين وأعضاء في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في قرية تل سوسن بمقاطعة الشهباء، وقرئ البيان من قبل عضوة المجلس الرئاسي للاتحاد روشين حدو.

وذكر البيان في بدايته المؤامرة التي حاكتها منظمة "الغلاديو" والاستخبارات التركية بتواطؤ من اليونان وكينيا لاعتقال القائد الأممي عبدالله أوجلان، والتي تمت بتاريخ 15 شباط من العام 1999 بعد اختطافه من طائرته في مطار العاصمة الكينية نيروبي، وإجراء محكمة صورية له والحكم عليه بالإعدام، والذي تحول إلى سجن مدى الحياة في سجن انفرادي في جزيرة معزولة بعد ضغوطات من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان "إن المؤامرة على القائد لم تكن سوى حلقة من سلسلة مؤامرات تعرضت ولا تزال تتعرض لها شعوب المنطقة بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص، بدءًا من اتفاقية سايكس بيكو ١٩١٦ وغيرها من الاتفاقات، حيث إن اختطاف القائد عبدالله أوجلان بالأساس مخالف للمواثيق والقوانين الدولية، وبالأخص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن القائد عبد الله أوجلان يمثل إرادة ملايين الأكراد وغيرهم من المكونات التواقة للحرية وللعيش المشترك والسلام.

وحسب البيان الذي استند إلى مبادئ القانون الدولي "فإن إجراءات محاكمة القائد بالأساس باطلة، وكانت صورية، وإن العزلة المفروضة عليه ومنع محاميه وعائلته من زيارته والاتصال به يخالف الاتفاقات والقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المعتقلين السياسيين خاصة، كون القائد أوجلان ليس كأي شخص عادي لأنه يمثل إرادة الملايين من الشعوب".

واختتم البيان "تضامنًا مع الحملة الدولية والإقليمية بإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان، فنحن في اتحاد المحامين لإقليم عفرين نناشد مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التدخل السريع وإجبار الدولة التركية على إطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان، تنفيذًا للقرار الذي تم اتخاذه بإلزام الحكومة التركية بإطلاق سراح السياسي صلاح الدين ديمرتاش، وذلك استنادًا إلى المادة ٩٠ من الدستور التركي لعام ١٩٨٢ الذي يلزم الحكومة التركية بتطبيق القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

(ل ش/ م)

ANHA