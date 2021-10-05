​​​​​​​اتحاد معلمي شمال وشرق سوريا يبارك كافة المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

وجاء في مستهل البيان الكتابي "مهنة التعليم رسالة سامية ودور المعلم عظيم في بناء شخصية الإنسان فالمعلمون شريحة فاعلة ومؤثرة في مسيرة البناء والتنمية والتطوير وبناء المجتمع الديمقراطي الأخلاقي السليم والأمن، وتكمن أهمية المعلم في الدور البارز الذي يؤديه في تربية الأجيال والارتقاء بالمسيرة التعليمية والتربوية".

دور المعلم هام في هذه الفترة الحرجة والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الإنساني

وأكد البيان على أهمية " دور المعلم في هذه الفترة الحرجة والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الإنساني كافة ومجتمع شمال وشرق سوريا بشكل خاص بسبب جائحة كورونا وهجمات الاحتلال التركي التي يحاول من خلالها طمس معالم الهوية التاريخية لسكان المنطقة بكل مكوناتها من کرد وعرب وسريان وتركمان وشركس وفرض لغة وثقافة لا تمت إلى سكان المنطقة الأصليين بأي صلة، وبهذه المناسبة التي تتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاحتلال منطقتي تل أبيض (كري سبي) ورأس العين (سري كاني) والتي تقع فيها على عاتق المعلم أهمية ومسؤولية مضاعفة نتيجة اضطرارهم إلى بذل جهد أكبر وتحدي كافة الظروف التي تعيق العملية التربوية، وأيضاً بذل الجهود بسبب جائحة كورونا للتعليم عن بعد، الأمر الذي يلزمهم أيضاً ببذل جهد أكبر وقدرة على التحمل والصبر أكثر ومزيداً من التدريس والحرص على تمرير المادة واستقبالها من قبل الطلاب الأمر الذي يتطلب متابعة وتواصل مستمر مع أهالي الطلاب أيضاً".

المعلم يستحق التكريم في كل لحظة

وأشار إلى أن "المعلم لا يستحق تكريماً بالإعلان عن يوم واحد في السنة فقط وإنما يستحق التكريم في كل لحظة وفي كل وقت ونحن في اتحاد المعلمين لشمال وشرق سوريا ندرك دور المعلم السامي ونؤكد على استحقاق المعلمين كل التقدير والاحترام باعتبارهم مثالاً للصبر والعطاء وقدوة المجتمع، ونذكّر رفاقنا المعلمين بأن التدريس ليس مهنة يتعايش معها الإنسان فقط إنما هي رسالة وأمانة وضعت على أعناقهم وعليهم واجب الالتزام بها وإتقانها بإصرار"

كما أشاد البيان بدور المعلم في "المحافظة على الطلاب لأنهم جزء أساسي من هذه الأمانة، وعليهم يعتمد صلاح المجتمع وتقدمه وبناء مجتمع أخلاقي إيكولوجي وبناء بيئة اجتماعية خالية من العنف لا مكان للعنصرية فيها"، داعياً "الأهالي إلى مساندة المعلمين ودعمهم باعتبارهم الأمل لبناء المستقبل".

(س ر)

ANHA