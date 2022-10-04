​​​​​​​اتحاد معلمي إقليم عفرين يبارك يوم المعلم العالمي

وتجمّع اليوم، العشرات من أعضاء اتحاد معلمي إقليم عفرين في ساحة مدرسة مدينة تل رفعت، للإدلاء ببيان، قرأته باللغة الكردية عضوة الاتحاد شيلان الو، أما باللغة العربية فقرأها العضو محمد بلال.

قال بيان اتحاد معلمي إقليم عفرين في مستهله "يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، عيد المعلم العالمي، وقد تم إقرار هذا اليوم، بناءً على اقتراح منظمة اليونسكو عام 1966، ومنذ عام 1994 وإلى اليوم، يتم الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "كما نعلم، فإن المعلمين يعملون عملاً مقدساً للغاية، ويؤدون دوراً ديناميكياً في بناء الأجيال؛ لأن هدفهم تطوير وتنمية المجتمع وتقدمه، حيث يتواصلون مع أنقى وأغلى جزء في المجتمع، وهم فلذات أكبادنا، وما يزرعه المعلمون في نفوسهم يبقى لهم إلى الأبد. كما أن المعلم ينقل المجتمع من الظلام إلى النور، وهو الجسر الذي يربط بين الحاضر والمستقبل. المعلم إنسان عظيم يقضي حياته في بناء الأجيال ويحمل في يده نور العلم والحضارة، وهو كالشمعة التي تحترق لتضيء طريق الأجيال".

بارك اتحاد المعلمين في إقليم عفرين في بيانه "جميع معلمي العالم بهذه المناسبة، وخاصة معلمي شمال وشرق سوريا".

ودعا البيان "منظمة اليونسكو واليونيسف والأمم المتحدة إلى وقف انتهاكات وهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على شمال وشرق سوريا، وعدم استهداف المدارس والمؤسسات العلمية حتى يتمكن الأطفال والمعلمون من مواصلة تعليمهم بسلام".

كما طالب البيان في ختامه "بإنهاء الاحتلال التركي في عفرين وجميع الأراضي السورية كي يتحقق السلام والأمن والاستقرار، ويعود جميع النازحين إلى ديار آبائهم وأجدادهم".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة.

(ل م)

ANHA