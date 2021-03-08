​​​​​​​اتحاد إيزيديي سوريا: اضطهاد المرأة وحرمانها من حقوقها يخالف الطبيعة البشرية

وبمناسبة 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، أصدر اتحاد إيزيديي سوريا، اليوم، بيانًا، هنأ من خلاله المناسبة على عموم النساء في العالم، وأضاف "نفتخر كمجتمع إيزيدي أننا حافظنا على أهمية دور المرأة في مجتمعنا بفضل تعاليم الديانة الإيزيدية المنبثقة من الطبيعة الأم".

وجاء في نص البيان:

"يحتفل العالم بعيد المرأة في الثامن من شهر آذار من كل عام إدراكًا منه بدور المرأة المهم جدًّا في حياة البشرية، واعترافًا بالظلم والاضطهاد الذي تعرضت ومازالت تتعرض له على يد الذهنية الذكورية في مختلف المجتمعات، مما يساعد في إلقاء الضوء مجددًا كل عام على قضايا المرأة المعيشية والمصيرية ويساهم في تطوير الوعي الإنساني وآليات الدفاع عن المرأة في مختلف مجالات الحياة.

إنّ اضطهاد المرأة وحرمانها من حقوقها الطبيعية في اختيار أسلوب حياتها ونوعية معيشتها وسقف طموحاتها لم يعد بالأمر المقبول، ويخالف الطبيعة البشرية التي بدأت بدور محوري للمرأة، لكن ذلك بدأ بالتلاشي وخسرت المرأة دورها مع مرور الزمن بسبب التسلط الذكوري، حتى أصبحت المرأة تُعامل كسلعة أو جزء من ميراث الرجل.

وأضاف البيان "بهذه المناسبة نفتخر كشعب إيزيدي بأننا حافظنا على أهمية دور المرأة في مجتمعنا بفضل تعاليم الديانة الإيزيدية المنبثقة من الطبيعة الأم، وقد لعبت المرأة في مجتمعنا ولازالت كل الأدوار المتاحة للرجل، على الرغم من الصعوبات التي لاقاها مجتمعنا من المحيط الخارجي وتسببت بالتأثير السلبي، كالعادات دخيلة لا تمت إلى أصالة مجتمعنا بأي صلة، أضرت بالرجل كما بالمرأة ويجب التخلص منها بأقصى سرعة.

المرأة الإيزيدية الكادحة حملت هموم وطنها ودافعت بكل بسالة عن حقوقها وحقوق أبناء وطنها رغم تحملها هموم مضاعفة عن قريناتها، فكانت مطالبة بالدفاع عن الوطن وإنشاء جيل شجاع وزرع بذور ثقافة واللغة الأم في وجدان أبنائها، وقد أثبتت عبر التاريخ أنها تملك القوة والعزيمة لتحقق كل ذلك".

واختتم البيان "باسم اتحاد إيزيديي سوريا نهنئ جميع نساء الأرض بيوم الثامن من آذار "عيد المرأة العالمي" ونخص بالذكر المرأة الكردستانية التي تقدم النموذج الإنساني الأرقى في العالم من خلال المشاركة في نضال شعبنا لنيل حقوقه العادلة، وقد تعدى دور المرأة الكردستانية ذلك ليصل إلى حد الدفاع عن البشرية أجمع ضد أعتى قوى الإرهاب العالمي (داعش) فكانت وحدات حماية المرأة YPJ وYJŠ مثار فخر واعتزاز جميع الأحرار في العالم، حيث إنهن بتضحياتهن الجسيمة وإرادتهن العظيمة استطعن تنظيم أنفسهن والقيام بالدور الريادي اللائق بالمرأة والمعبر عن حقيقة العدالة الاجتماعية لدى شعبنا" .

(سـ)