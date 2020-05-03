​​​​​​​اتحاد إيزيدي سوريا: الإيزيديون يتعرضون للتهميش والاضطهاد في المناطق التي تحتلها تركيا

وتناول التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية الذي صدر يوم الثلاثاء الفائت، الانتهاكات المرتكبة بحق الإيزيديين في منطقة عفرين وأنهم تعرضوا للتهميش والاضطهاد في مناطقهم التي تحتلها تركيا.

كما دعا أيضاً الإدارة الأمريكية إلى الضغط على تركيا بالانسحاب من المناطق التي تحتلها من سوريا، وإيقاف عمليات التطهير العرقي التي تمارسها.

وفي هذا السياق أصدر اتحاد إيزيدي سوريا، بياناً إلى الرأي العام، أكد فيه على أهمية متابعة الانتهاكات من قبل المنظمات الحقوقية الدولية. رافضاً الاتهامات التي وجهها المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إلى اللجنة، وأشار إلى أن تبريره ينافي الواقع والحقيقة وليس سوى محاولة للتنصل من مسؤوليات الحكومة التركية أمام انتهاكات جيشها التركي.

وجاء في نص البيان: "إنّ المؤسسات والمنظمات والجمعيات الإيزيدية السورية الموقعة أدناه، تشدد على أهمية ما ورد في التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، وتؤكد للمجتمع الدولي والرأي العام أن الانتهاكات التي وردت في التقرير السنوي تعبر عن الواقع الأليم لأبناء الأقلية الدينية الإيزيدية في المناطق التي تحتلها تركيا في الشمال السوري".

الإيزيديون تعرضوا للتهميش والاضطهاد في المناطق التي تحتلها تركيا

وأشار البيان إلى أن التقرير نوه إلى الانتهاكات المرتكبة بحق الايزيديين في منطقة عفرين، وأنهم تعرضوا للتهميش والاضطهاد في مناطقهم التي تحتلها تركيا، حيث نؤكد أن ما جاء في هذا التقرير وكذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للأمم المتحدة حول انتهاكات الفصائل المتطرفة بحق الايزيديين في سري كانيه/ رأس العين وعفرين، هي نتاج جهود بذلناها في سبيل ايصال صرخة المتضررين إلى المجتمع الدولي.

المجتمع الكردي يواجه تداعيات إنسانية خطيرة بعد احتلال مناطقهم

وأضاف بيان اتحاد إيزيدي سوريا "نؤكد على أهمية متابعة هذه الانتهاكات من قبل المنظمات الحقوقية الدولية عبر الضغط على تركيا بالسماح لهذه المنظمات برصد الانتهاكات وتوثيقها ميدانياً، وننوه إلى ضرورة انسحاب الجيش التركي والفصائل المتطرفة المتحالفة معه من عفرين، حيث أصبح المجتمع الكردي اليوم، أمام تداعيات إنسانية خطيرة تهدد بقاءه نتيجة تعرض مناطقه إلى احتلال تركي سواء في عفرين أو سري كانيه/ رأس العين أو كري سبي/ تل أبيض.

كما نرفض الاتهامات التي وجهها المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إلى اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، ونؤكد أن تبريره ينافي الواقع والحقيقة وليس سوى محاولة للتنصل من مسؤوليات الحكومة التركية أمام انتهاكات جيشها التركي ودعمها لمسلحين متطرفين في المناطق التي تحتلها".

على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته أمام مآسي المدنيين في المناطق السورية المحتلة

وفي الختام ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والانسانية أمام مآسي المدنيين في المناطق السورية التي تحتلها تركيا، ونؤكد أن سري كانيه/ رأس العين أصبحت خالية اليوم من الإيزيديين بعد احتلالها، أما عفرين فقد هاجر 90% من ايزيديها فضلًا عن تدمير وسرقة محتويات أكثر من 18 مزار ديني بدوافع دينية متطرفة تجري أمام أنظار الجيش التركي.

المؤسسات والمنظمات والجمعيات الإيزيدية الموقعة:

- مؤسسة إيزدينا.

- اتحاد إيزيديي سوريا YÊSوالتي تضم المنظمات والمؤسسات التالية:

التجمع الإيزيدي السوري –هفبندي.

اتحاد إيزيديي عفرين.

اتحاد إيزيديي حلب.

البيت الإيزيدي في الحسكة.

البيت الإيزيدي في عامودا.

البيت الإيزيدي في تربه سبيه.

البيت الإيزيدي في سري كانيه.

المجلس الأعلى لإيزيديي سوريا.

اتحاد الشباب الإيزيدي.

جمعية كانيا سبي الثقافية.

(سـ)