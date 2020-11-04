​​​​​​​اتحاد برلمانيي إقليم كردستان يدعو لإطلاق مبادرة ضد 'حرب الأخوة'

وأصدر اتحاد برلمانيي كردستان بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه عن مبادرته في تذليل العقبات أمام التقارب الكردي - الكردي و العمل على حل الأزمات و الخلافات .

ونبذ اتحاد برلمانيي إقليم كردستان الحرب الأخوية وما لها من تأثير على مستقبل الكرد ووطنهم، مشددا ًعلى أن تلك الحرب إذا ما اشتعلت ستصب في مصلحة أعداء كردستان.

وجاء هذا الموقف بعد يومين من البيان الذي أصدره رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي حاول فيه خلق ذرائع وحجج قد تقود إلى اشتعال اقتتال كردي – كردي، دون أن يلتفت في بيانه إلى الممارسات التركية في مناطق الإقليم و توغل الجيش التركي عشرات الكيلومترات داخل أراضيه. الأمر الذي اعتبرته منظومة المجتمع الكردستاني إعلاناً عن نية البرزاني في إشعال الحرب.

المصدر: روج نيوز