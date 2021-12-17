​​​​​​​اتحاد أطباء إقليم الجزيرة يستعد لعقد مؤتمره الثاني

عقد، اليوم، الكونفرانس الدوري الرابع لاتحاد أطباء إقليم الجزيرة - فرع الحسكة، بهدف مناقشة أمور الاتحاد وإجراء انتخابات للرئاسة المشتركة وأعضائها في الحسكة، وتحضيراً للمؤتمر الثاني لاتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة.

وحضر الكونفرانس الذي نظم في قاعة حركة المجتمع الديمقراطي الواقعة بحي تل حجر، العشرات من الأطباء، والرئيس المشترك لاتحاد أطباء إقليم الجزيرة الطبيب، أحمد يوسف، والمدير المالي لاتحادات الأطباء والصيادلة في شمال وشرق سوريا، روجهات لاصر والرئيس المشترك لاتحاد الأطباء - فرع الحسكة الطبيب عبد الباسط خنافر، والرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي لمنطقة الحسكة، فرحان داوود.

وبدأ الكونفرانس، بالوقوف دقيقة صمت، ثم هنّأ المدير المالي لاتحاد الأطباء والصيادلة في شمال وشرق سوريا روجهات لاصر الكونفرانس الرابع، وأشار إلى أن مهنة الطب "مهنة مقدسة ومهمة في المنطقة".

وشكر كافة الأطباء في مختلف "الساحات المدنية والعسكرية، وسط الحروب والمعارك الدائرة في المنطقة وقيام الأطباء بمهنتهم من أجل خدمة شعبهم".

ودعا لاصر في نهاية حديثه، كافة الأطباء للقيام بالعمل الذي يتوجب عليهم، وتخطي كافة العوائق، من أجل خدمة شعبهم.

ومن ثم فتح باب النقاشات أمام الحضور الذين ركزوا من خلالها على المشاريع المستقبلية كـ افتتاح العيادات الطبية للشعب في الحسكة، وفتح مجمعات وترخصيها من قبل هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، وتوحيد أجرة المعاينة الطبية .

وانتهى الكونفرانس الرابع الدوري لاتحاد الأطباء إقليم الجزيرة – فرع الحسكة، بانتخاب الرئاسة المشتركة لاتحاد الأطباء - فرع الحسكة، كل من الطبيبة شهناز صبري والطبيب شيراز أمين.

وعلى هامش الكونفرانس ، تحدث الرئيس المشترك لاتحاد الأطباء لإقليم الجزيرة الطبيب، أحمد يوسف لوكالتنا، إن الهدف من الكوانفرنس هو التحضير للمؤتمر الثاني لاتحاد الأطباء لإقليم الجزيرة، المرتقب خلال عام 2022.

يشار إلى أن عدد المنتسبين إلى اتحاد أطباء إقليم الجزيرة، 680 طبيباً، حسب الرئيس المشترك لاتحاد الأطباء لإقليم الجزيرة.

(ف)

ANHA