​​​​​​​اتحاد الطلبة بكلية الطب في أثينا يدين ازدواجية معايير منظمة الصحة العالمية

وجاء موقف اتحاد الطلبة في بيان أصدره يوم أمس، وحصلت وكالة أنباء هاوار على نسخة منه.

ووقعت عليه عدد من الأحزاب السياسية اليونانية.

وجاء في نص البيان:

"إننا ندين موقف منظمة الصحة حول انتشار مرض كورونا في روج آفا، ويبدو أنWHO لا تهتم بحياة خمسة ملايين إنسان يعيشون في روج آفا وتفضل أن تتعامل بشكل حصري مع نظام الأسد.

منظمة الصحة العالمية لم تستجب لنداءات الهلال الأحمر الكردي

ولفت البيان إلى تغاضي منظمة الصحة العالمية عن مساعدة مهجري عفرين "في البداية هناك في منطقة الشهباء مئتا ألف مُهجّر عفريني من قبل الجيش التركي والمنظمات المتطرفة التي يدعمها، يعيشون في ظروف صحية صعبة، ويتم خدمتهم فقط من مشفى وحيد، والأطباء يقدمون أقصى مجهودهم في مكافحة مرض كورونا، ولكنهم بحاجة ماسة إلى أجهزة طبية مثل أجهزة الفحص، كمامات وأجهزة التنفس الصناعي، لقد وجّه الهلال الأحمر الكردي وغيرها من المنظمات نداء إلى منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الطبي، ولكنها لم تستجب".

وأشار البيان إلى استغلال الدولة التركية مياه الشرب في حربها على شمال وشرق سوريا "في جانب آخر، في محافظة الحسكة تركت تركيا أكثر من مليون ومئتي ألف إنسان بدون مياه الشرب وسط الوباء، على ما يبدو أن تركيا تستغل الوضع وتستخدم كورونا كسلاح بيولوجي وذلك اعتمادا على الظروف الصحية السيئة في المنطقة، ولم يكن هناك أي موقف من منظمة الصحة العالمية حول الوضع".

وأدان البيان" إخفاء حالة كورونا التي كانت في مشفى قامشلو من قبل دمشق ومنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن نتيجة الفحص كانت إيجابية لشخص عمره 53 سنة، وإخفاء ذلك حتى وفاته، وتم إعلام الإدارة الذاتية بعد أسبوعين، مما عرض حياة الملايين في روج آفا للخطر".

(ج)

ANHA