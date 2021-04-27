​​​​​​​اتحاد القوى الديمقراطية في أوروبا: الرأسمالية تقتل البشرية  وعلى العمال الانتفاض

وسلط البيان الضوء على الظروف الصعبة التي تعيشها طبقة العمال والكادحين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شل العالم، مؤكداً أن القوى الرأسمالية لا تستطيع حل مشكلة الإنسانية بل على العكس، فإنها تقتل البشرية بخلق المشاكل والأوبئة.

كما أوضح البيان أن القوى الرأسمالية تبذل جهود كبيرة لحرمان العمال والكادحين من حقوقهم التي حصلوا عليها بتضحيات جمة، واحداً تلو الآخر، وذلك بذريعة تفشي وباء كورونا المستجد ، وقال: "كما في أوقات الأزمات ، تريد الرأسمالية معالجة ازماتها على حساب الطبقات العمالية والنساء والشباب والمهاجرون واللاجئون، أي الطبقات المضطهدة بشكل عام".

وفي ختام البيان دعا اتحاد القوى الديمقراطية في أوروبا (ADGB) طبقة العمال، الكادحون، القوى المناهضة للفاشية والرأسمالية، تنظيم نضال مشترك ضد الرأسمالية والهجمات الامبريالية، والخروج الى الساحات يوم 1 ايار ويؤكدوا بأنهم لن يدفعوا فاتورة الازمات التي تخلقها الرأسمالية ولن يصبحوا ضحيتها".

(مـ)