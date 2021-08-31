​​​​​​​اتحاد القبائل الليبية: الإرهاب الذي تتعرض له ليبيا وتونس تدعمه تركيا

وأشاد اتحاد القبائل الليبية في بيانه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تربط الشعبين الليبي والتونسي.

وبيّن الاتحاد أن "الإرهاب الذي تتعرض له ليبيا وتونس تدعمه تركيا التي ترسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والإرهابيين، وقالت إن "هذا موثق بالأدلة، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي".

وأضاف بيان صادر عن الاتحاد: "تركيا قامت بتجنيد حفنة من العملاء الذين باعوا ذممهم وتخلوا عن شرفهم، وتستخدم المفتي المعزول الصادق الغرياني في التحريض والتغرير بالشباب لزعزعة أمن واستقرار بلدينا".

وختم البيان: "لن ندخر جهدًا في مواصلة العمل على تطوير علاقاتنا بكل السبل، ونقول للرئيس قيس سعيّد: إن الشعب الليبي يقدر لك كل المواقف الشجاعة والمشرفة تجاه شعبنا".

(د ع)