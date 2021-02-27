​​​​​​​اتحاد المثقفين يكرّم أطفال منبج المبدعين

ونظم الاتحاد من مبدأ "الإبداع يقود المجتمع إلى الرقي ونمو الوعي الجمالي"، اليوم السبت، فعالية خاصة للمبدعين الصغار تحت عنوان "براعم المستقبل"، حضرها أولياء الأطفال وممثلو المؤسسات واللجان التابعة لإدارة منبج المدنية.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها فقرة غنائية قدّم خلالها الطفلان عمران محمود ومحمد الحسين أغاني من صنف الراب، كما قُدّمت أغنية تحدثت عن الحرب الدائرة في سوريا وتأثيرها على الأطفال.

تاليًا قُدّمت فقرة شعرية قدمها عدد من الأطفال، منهم الطفلة تسنيم عيسى التي ألقت قصيدة بعنوان "أين الطفولة" تحدثت فيها عن الطفولة أثناء الحروب، كما

ألقت الطفلة عفاف الكردي قصيدة بعنوان "تكوين القمر" التي تحدثت فيها عن إحساس الطفولة وإبداعها، وألقى الطفل حسين الشيخ محمد قصيدة بعنوان "الإبداع" تناولت إبداع الأطفال.

وفي فقرة إلقاء الشعر قدّم الطفل سراج الدين العابو فقرة شعرية بعنوان "منبج" وتغنّى فيها وتغزّل بجمال منبج وطبيعتها، وقدّمت الطفلة شام العابو فقرة بعنوان "لعبتي الصفراء" وتحدثت فيها عن لعتبتها.

وكرمت الرئاسة المشتركة لاتحاد المثقفين خلال الفعالية المبدعين الصغار الذين شاركوا في الفعالية بهدايا رمزية، كدعم معنوي لهم متمنية لهم مستقبلًا مشرقًا وزاهرًا.

(س ع/س ر)

ANHA