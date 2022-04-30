​​​​​​​اتحاد المثقفين في كوباني يدعو الكرد للالتفاف حول مقاومة الكريلا وقسد

واعتبر اتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني أن تلقّي جيش الاحتلال التركي وحلفائه من داعش وغيرهم الهزائم في روج آفا وجبال كردستان؛ خلق ذهنية انتقامية لدى الدولة التركية لتستهدف المواطنين في شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان الذي قرأه الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني، أحمد دالي، في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني بحضور عشرات المثقفين من أبناء المقاطعة؛ ما يلي:

"لا يخفى على أحد مدى أهمية المقاومة التاريخية في مدينة كوباني في وجه أعتى همجية إرهابية والتي تمثلت بداعش، والتي راهنت حكومة العدالة والتنمية على وأد التجربة الديمقراطية في مهد ثورة روج آفا.

ولكن هزيمة داعش على يد قوات الكرامة، وحدات حماية الشعب والمرأة، كانت ضربة ليست للإرهاب العالمي فحسب، إنما للحلم والأجندات الفاشية التركية في إحياء السلطنة العثمانية الجديدة، لذلك تظل هذه المدينة رمزاً لانتصار الإرادة الحرة على الفكر التكفيري والذهنية العثمانية شوكة في ذاكرة الفاشية التركية التي تستهدف كوباني بشكلٍ دائم في سعيها للقضاء على مكتسبات شعبنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

على الرغم من فشل كل محاولاتها الإجرامية، فقد كثفت دولة الاحتلال التركي من استهداف وقصف كوباني ومناطق أخرى من روج آفا، بالتزامن مع العدوان الذي يستهدف مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

إن تلقّي الاحتلال التركي ضربات موجعة على يد الكريلا في جبال كردستان وهزيمة داعش في كوباني، خلق الذهنية الانتقامية لدى دولة الاحتلال التركي التي تلقّى جيشها الذي تفتخر به هزائم متتالية في حفتانين وكاني ماسي وآفاشين، إلى جانب مخططات احتلال روج آفا وشنكال باشور كردستان.

للأسف إن هذه المخططات تتم بتواطؤ وصمت من قبل بعض القوى الكردية في روج آفا وباشور كردستان، في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر الاعتداءات الفاشية من قبل حكومة العدالة والتنمية على كوباني وروج آفا ومناطق الدفاع المشروع، إننا ندعو أبناء شعبنا في كل مكان للالتفاف حول مقاومة الكريلا ومقاومة قسد والوقوف في وجه الفاشية التركية.

كما ندعو الدول الضامنة، أميركا وروسيا، للقيام بواجباتها ووقف العدوان التركي المستمر على الأبرياء والمواطنين في شمال وشرق سوريا، كما ندعو كافة المثقفين والقوى الوطنية والديمقراطية لفضح جرائم الاحتلال التركي ومحاسبته على جرائمه، في استهداف كوباني مدينة رمز دحر الإرهاب العالمي والفاشية التركية".

(ز س/د)

ANHA