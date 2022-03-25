​​​​​​​اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة يستذكر الشاعر الراحل سيداي تيريج

نظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، مراسم استذكار للشاعر الراحل نايف حسو" سيداي تيريج" في ذكرى وفاته الـ20، مساء اليوم، في حديقة القراءة بمدينة الحسكة.

وشارك في مراسم الاستذكار ذوو الشاعر سيداي تيريج ومجموعة من الشعراء، الى جانب عدد من الفنانين في المدينة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة باسم اتحاد المثقفين ألقاها محمد بشير، أشار من خلال حديثه أن مراسم الاستذكار هذه جاءت تلبية للوعد الذي قطعوه على أنفسهم كاتحاد المثقفين خلال الكونفراس وذلك باستذكار خمس شعراء كل سنة ومن بينهم الشاعر الراحل سيداي تيريج.

ومن جانبه تحدث باسم عائلة الراحل شقيقه جمال تيريج، الذي سرد مقتطفات عن حياة الشاعر، إضافة الى مسيرته الفنية، والعوائق والصعوبات التي واجهها الشاعر في مسيرته.

تلاها عرض سنفزيون عن حياته تناول بعض صور ومشاهد عن الشاعر وإلقائه لأشعاره.

تلاها إلقاء مجموعة الشعراء وهم "ديلاور زنكي، صالح حيدو، لقمان عبدالرحمن، عيسى خلو، محمد أشرف، باور جان"، مجموعة من القصائد الشعرية للراحل سيداي تيريج.

ثم قدم الفنانة يارا أحمد والفنان فرج درويش بعض الأغاني من كلمات الشاعر سيداي تيريج، أمام الحضور.

وانتهت المراسم بتقديم درع تذكاري عليه صورة الشاعر الراحل سيداي تيريج من قبل اتحاد المثقفين لإقليم الجزيرة، للشاعر عبود مخصو.

(ن م/ل)

ANHA