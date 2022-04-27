​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة يتظاهر ضد الخيانة والاحتلال

وجاءت المظاهرة التي بدأت من مركز ناحية القناية في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات وانتهت عند مفرق قرية ايلجاغ شمال الناحية، تنديداً بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في هجمات الإبادة التي يشنها جيش دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان.

ورفعت خلال المظاهرة أعلام حزب العمال الكردستاني، فيما رددت الشابات الشعارات الداعمة لقوات الكريلا وتلك المنددة بالاحتلال والخيانة "تحيا مقاومة الكريلا"، "لا للخيانة"، "لا للاحتلال التركي".

حال وصولهن إلى مفرق قرية ايلجاغ، وقفت المشاركات دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة، فلك البشري، بياناً باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات.

حيث ندد البيان بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته في الهجوم الذي يشن على قوات الكريلا بمناطق الدفاع المشروع من قبل جيش دولة الاحتلال.

وقال البيان: "منذ تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أداة بيد أعداء الكرد الذين هدفهم إبادتنا"، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي تخاض فيها هكذا حرب ضد الكرد".

ودعا اتحاد المرأة الشابة في بيانه الشعب الكردي إلى الوقوف بوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي، "لأن الوقت وقت حرب الحرية والقضاء على الغاشمين والخونة".

(ن ك/د)

ANHA