​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة يستذكر شهداء الهجوم الكيماوي التركي الـ17

نظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الخميس، فعالية لاستذكار المقاتلين والمقاتلات الـ 17 الذين استشهدوا خلال شهري أيلول وتشرين الأول من العام الجاري، إثر هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع.

وعرضت خلال الفعالية التي أقيمت في صالة مدرسة الشهيدة جاهدة روناك في ناحية تربه سبيه بحضور عضوات اتحاد المرأة الشابة، صور المقاتلين والمقاتلات الـ 17 الذين استشهدوا إثر الهجوم الكيماوي، وصور شهداء حركة التحرر الكردستانية.

وتضمنت الفعالية، عرض سنفزيون عن مقاومة المرأة ضمن حركة التحرر الكردستانية ونضالها الذي بدأ قبل أكثر من 30 عاماً من أجل الإنسانية والمرأة ولا يزال مستمراً حتى اليوم الراهن، كما عرضت مقاطع تظهر البطولات التي تبديها قوات الكريلا ضد الاحتلال التركي الذي يستخدم في هجماته الأسلحة المحرمة دولياً (الكيماوية).

وانتهت الفعالية بترديد الهتافات التي تحيي وتمجد مقاومة ونضال المرأة.

(ج س/ي م)

ANHA