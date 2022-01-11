​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة يشجب هجمات الاحتلال التركي ويجدد العهد لشهيدات مجزرة باريس

انطلقت المسيرة من دوار الحي الأول نحو دوار الشهيدة هبون عرب عند مدخل المدينة الشمالي في الطبقة، حيث حملت المشاركات يافطات تؤكد "بروح ساكينة حتى فيان ونوجيان سنشعل شرارة الانتقام"، وأخرى لصورة الطفل عبدو حنيفي كتب عليها "لست إرهابي.. أريد ساقي، كوباني أكبر من إرهابكم".

رفعت المشاركات أعلام اتحاد المرأة الشابة، ومجلس عوائل الشهداء، وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

في المسيرة، أدلت الإدارية نسرين العلي، ببيان، باسم اتحاد المرأة الشابة في الطبقة والرقة، أدانت فيه بأشد العبارات "الهجمات الفاشية التركية التي طالت أهلنا في كوباني، وراح ضحيتها عدد من الشهداء وجرحى بينهم أطفال، والتي جاءت بالتزامن مع تصريحات المجرم أردوغان، والتي كانت تضج بالشعارات الطنانة عن الحرية والانسانية والديمقراطية المزعومة، لكن ساق طفل كوباني أكبر دليل على مدى كذبه".

وأشار إلى أن تلك الهجمات ليست سوى ردة فعل جبانة على استمرار صمود مدينة كوباني أمام كل الهجمات والضغوطات والانتهاكات التي طالتها في الفترة الماضية.

جدد اتحاد المرأة الشابة في الطبقة والرقة، العهد الذي "قطعناه على أنفسنا أن ننتقم لدماء شهيداتنا من ساكنة حتى فيان ونوجيان، ونسير على خطاهن ودرب مقاومتهن حتى ندحر هذا العدو الاستعماري المجرم من كافة أراضينا، كما قال القائد سنقاوم وسنعيش من أجل الوطن".

(ع ص/ي م)

ANHA