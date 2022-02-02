​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة ينتقد صمت الأمم المتحدة حيال الهجمات التركية على المنطقة

أصدر اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، بياناً، استنكر من خلاله الهجمات التركية على مخيم مخمور وقضاء شنكال في باشور، ومواقع في ريف ديرك في شمال وشرق سوريا.

وأكد الاتحاد في بيانه الذي أُلقاه أمام مركز اتحاد المرأة الشابة في مدينة كوباني، بحضور العشرات من عضوات المرأة الشابة، أن شعب المنطقة سيواجه كافة الهجمات بالنضال والمقاومة.

منوهاً إلى فشل دولة الاحتلال التركي في تنفيذ مخططاتها الاحتلالية عبر دعم مرتزقة داعش في هجماته على سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة، وتوجهها نحو شن الهجمات على منطقة شنكال انتقاماً لفشلها وهزيمة مرتزقتها.

وحمّل الأمم المتحدة مسؤولية الهجمات التركية في المنطقة، واصفاً إياها بـ شريكة دولة الاحتلال في جرائمها".

وأكد أن شعب شمال وشرق سوريا سيناضل ضد كافة الهجمات التي تطال المنطقة بروحٍ من المقاومة، وقال "سيكون النصر حليف الشعب".

(م ع/ي م)

ANHA