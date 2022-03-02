​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة ومؤتمر ستار في الحسكة ينظمان سلسلة فعاليات بمناسبة 8 آذار

قدمت عضوات اتحاد المرأة الشابة في مدينة الحسكة عرضاً مسرحياً متنقلاً، بمناسبة حلول الـ 8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة، الذي من المقرر عرضه حتى يوم الـ 8 من آذار.

وتتمحور المسرحية المتنقلة التي انطلقت اليوم من مخيم سري كانيه، حول ترسخ الذهنية الذكورية في المجتمع، ودور المرأة وكفاحها ضد هذه الذهنية السلطوية.

أوضحت عضوة اتحاد المرأة الشابة، ليلى حسين، خلال لقاء مع وكالتنا، أن المسرحية سميت بـ "فيان ونوجيان" تيمناً باسم عضوتي اتحاد المرأة الشابة، اللتين استشهدتا مع 4 من أعضاء من حركة الشبيبة الثورية السورية، خلال هجوم لمسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي على منزل في كوباني، في 25 كانون الأول من العام المنصرم. مبيّنة أن العمل إهداء إلى الشهيدتين.

مشيرة إلى أن نص المسرحية يناقش سبل القضاء على الذهنية الذكورية السلطوية، ويسلط الضوء على خط المقاومة الذي انتهجته المرأة في شمال وشرق سوريا.

هذا، وانتهى العرض المسرحي بعقد حلقة من الدبكات الفلكلورية.

وفي سياق فعاليات اليوم العالمي للمرأة، أدلى مؤتمر ستار في مخيم سري كانيه الواقع في مقاطعة الحسكة، ببيان إلى الرأي العام.

وقرئ البيان أمام مركز قوات حماية المجتمع في مخيم سري كانيه، من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في المخيم، جيهان محمد، بحضور العشرات من النساء والرجال، بالإضافة إلى عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وقال البيان في مستهله إن التاريخ دوّن سلوكيات الأشخاص الصائبة والخاطئة، ففي الـ 8 من آذار كتبت النساء التاريخ في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، ضد كافة أشكال الاستعباد والاستبداد، الحقيقة لا تغالط نفسها أبداً ولا يمكن أن تُخدع.

مضيفاً أن الـ 8 من آذار يعبّر عن حقيقة المرأة الحرة، إذ لا يمكن اضطهاد أي مجتمع ما، من دون اضطهاد المرأة واستعباد روحها وجسدها بكافة أساليب الاستبداد، والاستغلال والاحتلال، لذا فإن حرية المرأة والمجتمع والشعوب مكملة لبعضها.

وأشار البيان إلى الجرائم المرتكبة بحق النساء الإيزيديات والهجمات على روج آفا، في إشارة إلى جرائم مرتزقة داعش بحق النساء الإيزيديات والهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، مبيّناً أنها تهدف إلى كسر إرادة المرأة وتقليص دورها ومن ثم القضاء عليها، مؤكداً أن مقاومة النساء في شمال وشرق سوريا أفشلت كل حسابات ومخططات الاحتلال التركي.

كما دعا البيان كافة النساء إلى الانتفاض في وجه كافة السياسات المتبعة بحقهن، والخروج إلى الساحات وميادين الحرية من أجل رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية.

مؤكداً رفعهن من سوية النضال حتى تحرير كافة المناطق المحتلة ودحر الاحتلال واسترجاع حقوق المرأة المضطهدة بنضال المرأة ومقاومتها.

كما تم تزيين مداخل ومخارج ناحية الهول بأعلام مؤتمر واتحاد المرأة الشابة.

(كروب/ي م)

ANHA