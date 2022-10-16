​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة في ناحية ديرك يستذكر شهيدات ثورة الحرية

نظم اتحاد المرأة الشابة عرضاً سنفزيونياً اليوم، عن شهيدات شمال وشرق سوريا وشهيدات حركة التحرر الكردستانية، وعن الناشطة والأكاديمية الشهيدة ناكهان أكارسال، تخليداً لنضالهن ودورهن في قيادة المرأة الحرة، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو.

وعُلقِت في صالة المركز صور الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال التي تعرضت لهجوم مسلح أمام منزلها بحي بختياري في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان) في الـ 4 من شهر تشرين الأول الجاري، وصورة الشابة الكردية جينا أميني التي قتلت على يد السلطات الإيرانية في طهران منتصف شهر أيلول الفائت، بالإضافة إلى تعليف لافتة كتب عليها الشعار "jin jiyan azdaî" (المرأة، الحياة، الحرية).

وتضمن العرض السنفزيوني، مقتطفات حول نضال الشهيدة الناشطة الأكاديمية ومحررة مجلة جنولوجيا وعضوة مركز أبحاث السليمانية، ناكهان أكارسال، وشهيدات شمال وشرق سوريا وحركة التحرر الكردستانية.

وانتهت مراسم استذكار الشهداء بترديد الشعار الذي يمجد الشهداء "الشهيد حي لا يموت".

(ك ع/ف)

ANHA