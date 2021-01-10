​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة يُحيّي قسد ويعلن الانضمام إلى مقاومة عين عيسى

وزار اليوم، وفد من اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة مجلس تل أبيض العسكري الذي يتخذ من ناحية عين عيسى مقرًّا له، تأكيدًا منه على مساندة مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه أطماع المحتل التركي، وإعلان مشاركته في هذه المقاومة البطولية.

وألقى الوفد بيانًا قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة، آمنة مزعل، حيّت فيه مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه أطماع المحتل التركي ومرتزقته على جبهات ناحية عين عيسى.

وأعلنت خلال البيان مشاركتهن في هذه المقاومة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في دفاعها عن الناحية والأراضي السورية وحماية المكتسبات التي حققها الشهداء بدمائهم، لينعم أهالي المنطقة بالأمن والاستقرار.

وأكدت في ختام البيان أنهن سيثبتن للعالم أجمع، من خلال هذه المشاركة، أن المرأة قادرة على الوقوف مع الرجل، ومساندته حتى في جبهات القتال والدفاع عن الأرض.

وفي تصريح لوكالتنا في أعقاب إصدار البيان، قالت عضوة المرأة الشابة في إقليم الجزيرة بسمة محمد إن مجيئهم إلى عين عيسى هو لمساندة قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن الأراضي السورية في وجه الآلة الهمجية التركية التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وأضافت "قررنا أن نجسّد مساندتنا على أرض الواقع، وذلك من خلال مشاركة القوات العسكرية في الجبهات لنثبت للعالم أجمع أن المرأة قادرة أيضًا أن تدافع عن أرضها".

هذا ومن المقرر أن تستمر مدة مشاركة المرأة الشابة في جبهات ناحية عين عيسى إلى جانب القوات العسكرية لـ 7 أيام.

(ج)

ANHA