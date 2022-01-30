أثارت جريمة اغتصاب وقتل الطفلة ياسمين ذات الـ 5 أعوام من مدينة منبج، ردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، وهزت كيان الشارع في منبج.

واعتبرت لجنة شيلر للأطفال التابعة لمؤتمر ستار قتل الطفلة "جريمة بحق الطفولة"، داعية إلى ملاحقة قتلة الطفلة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

في السياق، قالت حركة المرأة الشابة في إقليم الفرات، خلال بيان أدلت به اليوم، إن مقتل الطفلة ياسمين "عمل منافٍ للأخلاق، تهدف إلى تشويه ثقافتنا، وصورة مجتمعنا الذي يعيش في أمن وأمان، وجريمة كهذه مقصودة، وتقف خلفها جهات متخفية".

وأشارت إلى أن "مرتكبي هذه الجريمة يحملون الفكر المتطرف وهم أنفسهم الذين نفذوا الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة، حيث كان بمثابة نداء لمن يحملون الفكر المتطرف، لينفذوا المخططات الإجرامية في عموم المنطقة".

حركة المرأة الشابة في ختام بيانها، شددت على ضرورة توعية الأهالي لمواجهة الخطر المحدق بهم، مؤكدة أنه على حركة الشبيبة "ألا تبقى صامتة تجاه هذه الممارسات، ومواجهة وحشية دولة الاحتلال التركي ومرتزقته داعش، وتصعيد النضال ضد كل من يحاول عرقلة مسار ثورتها، لأن الشبيبة عماد المجتمع".

هذا ولم يُعرف بعد مرتكبي جريمة قتل الطفلة ياسمين التي حصلت في الـ 27 من كانون الثاني الجاري في منبج.

(ن ك/ي م)

ANHA