​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات يعقد كونفرانسه الثاني 

بحضور عشرات النساء من مقاطعة كوباني، والرقة ومنبج والطبقة عقد الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، تحت شعار "بروح شبابية فيان ونوجيان، بحرب الحرية سننتصر"، وذلك في مركز باقي للثقافة والفن بمدينة كوباني، الذي علقت فيه صور القائد عبد الله أوجلان والشهداء.

وبدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئت تقييمات القائد أوجلان من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة بإقليم الفرات نائلة عدنان، بالإضافة إلى قراءة التقرير السنوي للاتحاد.

وجاء في الوضع السياسي الوارد في التقرير السنوي للاتحاد أن "دولة الاحتلال التركي ما زالت مستمرة في الإبادة التي أعلنتها على شعوب المنطقة، ولا زالت تسعى بكل قوتها للسيطرة على جبال كردستان، لكن مقاتلي الكريلا بسواعدهم وإرادتهم يفشلون مخططاتها، ويلحقون بها خسائر فادحة، وهزيمة تلوى الأخرى".

وتابع: "هناك مخطط خطير يحاك ضد أبناء المنطقة، ودولة الاحتلال التركي تحاول بشتى الطرق القضاء على شعب شمال وشرق سوريا، فتزرع العملاء في المنطقة، وتروج للمواد المخدرة بغية إفساد المجتمع أخلاقياً".

واختتم التقرير بالتأكيد على استعداد الشبيبة لمساندة قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن المنطقة وملاحقة الخونة الجواسيس.

وبعدها تم تقييم الأعمال والندوات التي عقدها اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات خلال سنتين والصعوبات والعوائق التي مر بها، وتقديم النقد والنقد الذاتي من قبل الحاضرات.

وفي ختام الكونفرانس سيتم انتخاب مجلس جديد لاتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات لتسيير أعمال ونشاطات وفعاليات الاتحاد.

(ن ك/د)

ANHA