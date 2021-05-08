​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات يعلن النفير العام دعمًا لمقاومة الكريلا

الإعلان جاء اليوم، خلال بيان ألقي في متحف كوباني بحضور العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة.

وقالت الناطقة باسم حركة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات نيروز بوزان في بداية البيان "نحن اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، وبحضور كافة العضوات، نعلن النفير العام للتصدي لهجوم الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع".

وأشارت نيروز إلى أن هدف "الدولة التركية كسر إرادة الشعب الكردي عبر تلك الهجمات الوحشية، ونحن شبيبة إقليم الفرات نؤكد مواصلة النضال والمقاومة ضد الفاشية التركية حتى تحقيق النصر".

وأكدت نيروز استعداد الشبيبة للانضمام إلى المعارك ضد الاحتلال التركي "نعلم أن شعبنا لديه هذه القوى من النضال لمواجهة الفاشية التركية ونؤكد استعدادنا للانضمام إلى المعارك إن لزم الأمر".

ومنذ الـ 23 من نيسان الفائت، تشن دولة الاحتلال التركي هجومًا واسعًا على آفا شين ومتينا وزاب في مناطق الدفاع المشروع بهدف احتلال كردستان.

(م ع/م)

ANHA