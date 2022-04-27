​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة في حلب يعلن النفير العام دعماً لمقاومة الكريلا

ضمن سلسلة الفعاليات المنددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، أصدر مساء اليوم اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب بياناً أعلن فيه النفير العام مساندةً لقوات الكريلا، إلى جانب تشغيل سنفزيون حول مقاومة مقاتلي الكريلا في وجه الهجمات التركية.

البيان قرئ من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بحلب ناديا يوسف وبحضور العشرات من أعضاء الحركة وشبيبة مدينة حلب وذلك في منطقة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

رفع المشاركون في البيان أعلام حزب العمال الكردستانيPKK))قوات الدفاع الشعبي ((HPG ووحدات المرأة الحرة (YJA-STAR) إلى جانب صور القائد عبد الله أوجلان.

واستهل البيان بالإشارة إلى أن الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع ليست وليدة اليوم بل تنحدر منذ زمن بعيد، وقال البيان بأن الهجمات الأخيرة التي ازدادت حدتها هدفت إلى كسر مقاومة أبطال الكريلا في جبال كردستان.

ولفت البيان إلى أن السياسة التركية تريد كسر الرابط الذي يجمع بين الشعب الكردستاني ومقاومة الجبال عبر الهجوم على مناطق الدفاع المشروع بهدف احتلالها.

كما وأكد البيان بأن الممارسات التركية الأخيرة باستخدام كافة الأسلحة ومن بينها الأسلحة الكيماوية تشير إلى أنها أصبحت مفلسة أمام المقاومة البطولية لأبطال الكريلا والتي تكبر مع مقاومة الشعب الكردستاني.

فيما صنف البيان الحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع المتعاونين مع دولة الاحتلال التركي لاحتلال مناطق الدفاع المشروع بالخونة الذين يبيعون مبادئهم وتطلعات الشعب لقاء حفنة من الدولارات.

وقال البيان بأن أبناء الشعب الكردستاني لن يبخلوا ببذل دمائهم للمحافظة على مكتسبات الشهداء في حرب البقاء أو الفناء.

البيان ذكر أيضاً جاهزية أعضاء اتحاد المرأة الشابة لتلبية النفير العام والانضمام إلى صفوف القوات المدافعة عن أراضي كردستان.

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة أبطال الكريلا وتدعو إلى محاسبة الخونة على أفعالهم غير المسؤولة تجاه الشعب.

واختتمت الفعالية بعرض اتحاد المرأة الشابة لسنفزيون عن مقاومة أبطال الكريلا في وجه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وسط إطلاق الحاضرين لشعارات تحيي مقاومة أبطال الجبال.

(م ع/ل)

ANHA