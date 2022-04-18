​​​​​​​اتحاد المرأة الشابة في الطبقة يلقي محاضرة عن العنف ضد المرأة وسبل مواجهته

نُظمت المحاضرة ضمن قاعة المجلس التشريعي في مبنى الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة، بحضور عدد من نساء المدينة والإداريات في المؤسسات المدنية ومكتب تجمع نساء زنوبيا.

بعد الوقوف دقيقة صمت، استهلت مستشارة المجلس المدني في بلدة الجرنية، فيان يوسف، حديثها بالقول "كثرت قضايا القتل والعنف ضد المرأة وذلك نتيجة قلة الوعي المجتمعي، إذ أن المرأة تتعرض في كل مكان لنوع من الضغط والتعنيف بشتى أنواعه الاجتماعي والاقتصادي والنفسي وغيره".

وأرجعت فيان أسباب تصاعد وتيرة العنف بحق المرأة إلى الذهنية الذكورية التي لا زالت سائدة في "مجتمعاتنا الذي يقلل من شأن المرأة"، مطالبة تسليط الضوء على هذه القضية ومعالجته من جذوره لتحقيق التوازن في المجتمع، وذلك وفق ما طرح القائد عبد الله أوجلان في أطروحاته عن المرأة والعائلة الذي أوضح فيها نمط التفكير الصحيح وطبيعة وشكل العلاقة بين الرجل والمرأة".

كما شددت على ضرورة معالجة الأسباب الكامنة وراء حالات التعنيف المستمرة ضد المرأة، التي وثقت هذا العام بحق أكثر من 100 امرأة في شمال وشرق سوريا ما بين حالات قتل واغتصاب وانتحار.

ودعت فيان يوسف دور المرأة ولجان الصلح المعنية بالشؤون الأسرية إلى محاربة جميع أشكال العنف بحق المرأة والقضاء عليها، ونبذ العادات والتقاليد السائدة التي لا زالت تقيد من مشاركة المرأة وتحد من دورها.

(ع ص/ي م)

ANHA